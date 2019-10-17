Лукашенко не поедет в Вильнюс на перезахоронение останков повстанцев 1863-1864 годов

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На церемонии перезахоронения останков участников восстания 1863-1864 годов, которая состоится 22 ноября на вильнюсском кладбище Расу, Беларусь должна быть представлена «на довольно высоком уровне».

По словам министра иностранных дел Владимира Макея, в Беларуси завершена экспертиза останков из могилы, где, как предполагается, похоронен брат Кастуся Калиновского Виктор. Сейчас «идет анализ полученной информации». По этому вопросу белорусская сторона «находится в контакте с литовскими партнерами», добавил Макей во время интервью пяти независимым СМИ.


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Кто представит нашу страну на церемонии перезахоронения, «еще не обсуждалось», но, по мнению министра, Беларусь «должна быть представлена на довольно высоком уровне». Вместе с тем он «не думает», что белорусскую делегацию возглавит Александр Лукашенко.

Глава МИД также отметил, что не стал бы переносить останки Калиновского в Беларусь. «Если человек погиб там, зачем переносить его кости в какое-то другое место? Что мы получим с этого? Есть разные мнения на этот счет. Я прочитал, что Зенон Пазьняк где-то высказался, что он категорически против переноса останков Калиновского в Беларусь и считает, что он должен оставаться там, где находится. Я здесь больше согласен с Зеноном Пазьняком, чем с теми, кто поддерживает идею переноса останков в Беларусь», — сказал Макей.

Высказывая свое личное отношение к Калиновскому, он отметил, что эта историческая личность «принадлежит Беларуси и истории Беларуси» так же, как, например, Тадеуш Костюшко и Игнатий Домейко.


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«Не нужно подводить некие политические мотивы под те или иные ситуации, связанные с этими именами, история должна быть объективной, — заметил глава МИД. — Они родились на нашей земле, потому принадлежат Беларуси, нашей истории. Не нужно делить, кому они больше принадлежат — Польше, Литве или Беларуси. Это наша общая история. Если они каким-то образом побывали на территории этих разных стран, надо сделать так, чтобы они принадлежали нашей общей истории, чтобы мы не выясняли, чей это больше герой — белорусский, польский, литовский или другой».

«Я глубоко убежден в том, что если эти люди жили на нашей земле, сделали соответствующий вклад в нашу историю, они принадлежат нашей истории, принадлежат Беларуси. И если мы хотим быть объективными, мы должны учитывать это», — подчеркнул Макей.

Четыре могилы с останками двух десятков повстанцев были найдены на горе Гедимина в центре Вильнюса осенью 2017 года.
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Тэги: останки Калиновского Беларусь-Литва Персона: Владимир Макей Зенон Пазьняк Александр Лукашенко Город: Вильнюс

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