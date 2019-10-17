В 2020 году станет известно, кто возглавит посольство Беларуси в США

Министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что, скорее всего, кандидатуру белорусского дипломата на должность посла в США представят на согласование президенту и американской стороне в 2020 году.

Министр рассказал, что на данный момент идет процесс изучения возможных кандидатур на должность посла Беларуси в США. После анализа предложения МИД будут вноситься президенту и согласовываться с американской стороной, сообщает БелаПАН .

«Не думаю, что [это произойдет] в этом году, — отметил министр. — Думаю, что в следующем. Не думаю, что надо синхронизировать возврат послов. Может быть, мы раньше назначим, может быть, американский посол раньше приедет. Я считаю, что это нормально. У нас и сейчас с некоторыми странами такая ситуация, когда, например, послы назначены и работают тут, а у нас есть представитель на уровне временного поверенного».

Он подчеркнул, что Беларусь заинтересована в возобновлении нормальных равноправных отношений с государством, которое является перспективным, важным партнером и играет важную роль в международной политике.

Владимир Макей отметил, что на данный момент те шаги, которые может сделать Беларусь навстречу США, согласованы со всеми заинтересованными органами. Также есть договоренности с партнерами о том, чтобы предпринять все возможное для развития позитивной атмосферы двусторонних отношений.

По словам представителя ведомства, для назначения послов требуется время. При этом процедура назначения в США займет больше времени, чем в Беларуси. Однако, по словам министра, главное — «принципиальная готовность к тому, чтобы назначить послов, как можно скорее».

17 сентября заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на встрече с Александром Лукашенко в Минске заявил о том, что Беларусь и Соединенные Штаты приняли решение о восстановлении диппредставительства на уровне послов.