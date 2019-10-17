Суд над Полиенко: попытка повредить вены и потасовка с милицией

Анархист Дмитрий Полиенко отказался участвовать в судебном процессе 17 октября и попытался порезать себе вены.

Фото В.Гридина / svaboda.org

Начало заседания в Минском городском суде было назначено на 10:30. Процесс был заранее объявлен закрытым, но представителей прессы и слушателей пропустили в зал после усиленного досмотра.

Узнав, что заседание будет закрытым, Полиенко выкрикнул «Позор суду!» и попытался повредить вены булавкой. Правоохранители его сразу же вывели.

После того как он отказался участвовать в судебном процессе, присутствующих попросили покинуть помещение, однако те отказались. По этой причине заседание было перенесено в другой зал.

Часть активистов попытались прорваться в новый зал судебного заседания, включая Нину Багинскую, Вячеслава Косинерова, Сергея Спарыша, Ольгу Николайчик. Сотрудники милиции их не пропустили, а впоследствии вытолкали в коридор. Активисты скандировали «Свободу Полиенко!».

В данный момент в здании суда присутствуют около двух десятков человек — анархисты, активисты инициативы «Европейская Беларусь», родственники Полиенко, правозащитники.