Илон Маск не захотел связываться с Беларусью?

Беларусь попыталась установить контакты с компанией по производству электромобилей Tesla американского предпринимателя в сфере инноваций Илона Маска, но к сотрудничеству это не привело.

Фото из Википедии

Как сообщил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью пяти негосударственным СМИ, «состоялась соответствующая встреча с представителем нашего посольства в США. Министерство иностранных дел направило в правительство ряд перспектив, связанных с развитием производства электромобилей в нашей стране. Мы предложили установить контакты не только с Tesla, но и с компаниями ведущих европейских стран и других государств, которые занимаются соответствующей деятельностью. Что-то было принято».

«Министерству промышленности и Национальной академии наук было поручено работать дальше над этим вопросом. Я знаю, что соответствующие решения приняты. Работаем сейчас тесно с Китаем, с некоторыми другими странами. Что касается Илона Маска, да, контакты были, но, насколько мне известно, они не получили дальнейшего развития», — добавил министр.

В целом Макей назвал производство электромобилей «перспективным делом», в том числе — для Беларуси. Он обратил внимание на то, как много внимания сейчас придается этой сфере в других странах.

24 апреля МИД Беларуси опубликовал в «Твиттере» сообщение, в котором предложил основателю компании Tesla Илону Маску протестировать новый продукт компании Robotaxi в Минске.

Известно, что Александр Лукашенко ставил перед белорусскими учеными задачу закончить разработку отечественного электромобиля в 2018 году.

Летом 2017 года Национальная академия наук представила экспериментальный образец белорусского электрокара, созданного специалистами Объединенного института машиностроения на базе легкового автомобиля Geely SC7.

31 августа того же года на совещании по развитию белорусского автомобилестроения Лукашенко рассказал о том, как он протестировал американский электромобиль Tesla, и поручил отечественным разработчикам использовать его в качестве образца, к которому необходимо стремиться.

Лукашенко отметил, что подробно ознакомился с экспериментальным образцом белорусского электрокара. «Я с ним внимательно ознакомился, посмотрел все ваши детали. Не знаю, насколько высок уровень двигателя, который вы создали, ходовая часть и так далее, но выглядит внешне прилично», — сказал глава государства. Вместе с тем он подчеркнул, что «до уровня Tesla еще далеко» и необходима «дальнейшая техническая работа в этом направлении».