Гродненские таксисты устроили забастовку. «Пора или возвращать лицензии, или как-то регулировать рынок»

Утром 17 октября таксисты устроили забастовку возле гипермаркета «Корона» в Гродно. Водители перестали принимать заказы, заблокировав работу такси. Причины акции — низкие тарифы и уровень заработной платы, плохие условия работы.

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Сергей, один из водителей, принявших участие в забастовке, отметил, что изначально неплохие условия, которые предлагали водителям новые агрегаторы — «Яндекс» и «Максим» — ухудшились, сообщает Блог Гродно .

«Изначально минимальный заказ для водителя был 3,5 рубля, т. е. если стоимость заказа была меньше, Яндекс доплачивал. Сейчас вообще убрали все доплаты, и стало невыгодно возить», — отметил водитель.

Сергей подчеркнул, что для выживания ему необходимо работать по 16 часов в сутки. При этом, если автомобиль не личный, то за 12 часов можно заработать 25 рублей. Однако водитель отметил, что в случае регистрации собственной машины именно в качестве такси заработок снижается, «отсюда и куча «черных». А в случае аренды, по его словам, коллеги «ездят и по 16 часов, только чтобы не «попасть» на деньги и что-то привезти домой».

Таксист также отметил, что «Яндекс» и «Максим» стали монополистами на рынке, завлекли людей на работу «бонусами», а теперь перевозчики работают «буквально за хлеб».

«Вот и хотим, чтобы нас услышали, — заключает Сергей. — От забастовки ждем поднятия тарифов, чтобы об этом заговорили, в том числе и на государственном уровне. Пора или возвращать лицензии, или как-то регулировать рынок немного».

На сегодня поездки на такси в Гродно недорогие — стоимость расстояния до 4 километров может составить около 2,5 рубля. В случае, если едут несколько человек, это может быть выгоднее поездки на маршрутке или даже автобусе.