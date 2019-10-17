Лукашенко о задержании Богачевой: ее фамилия высветилась красным цветом, надо было разобраться

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Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг информации о задержании россиянки Анны Богачевой, которая внесена Соединенными Штатами Америки в санкционный список по обвинению во вмешательстве в президентские выборы.


В Минске задержали и отпустили россиянку из санкционного списка США

Ранее сообщалось, что Богачева была задержана вечером 13 октября в одной из минских гостиниц, так как находится в розыске по линии Интерпола. Позже стало известно, что Богачева отпущена.

«Надо понимать, что мы практически действуем как на территории одного государства в подобных случаях. Что Россия по отношению к нашим гражданам, что мы по отношению к российским. И тут не может быть никаких иных вариантов, как защита интересов России и граждан Российской Федерации. Поэтому накручивать там чего-то, что в Беларуси задержали и так далее…», — заявил Лукашенко 17 октября.

«А как иначе? Вот у нас единая система. Человека, который прибывает в Беларусь, заселяется, мы же IT-страна — в компьютере высвечивается фамилия красным шрифтом. То есть он находится под чьим-то вниманием. Я образно говорю: красный цвет — посмотрели, такой-такой человек… Что надо сделать? Разобраться. Может быть, человек совершил убийство, еще что-то. Мы же не знаем, мы видим только фамилию. Вот мы и уточняли, что к чему. Когда мы увидели, что якобы кто-то вмешивался в американские выборы, то после этого разговора не было», — цитирует президента Беларуси его пресс-служба.

Лукашенко обратил внимание, что в некоторых российских СМИ «началась накрутка» вокруг этой темы.

«Разные “Незыгари” ваши и прочие. И вот разного рода такие каналы начали накручивать ситуацию», — рассказал официальный лидер во время встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

По его словам, после этих событий «целая революция поднялась», пошли обвинения чуть ли не в адрес самого президента Беларуси.
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Тэги: санкции против России задержание россиянина Персона: Анна Богачева Александр Лукашенко Андрей Никитин

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