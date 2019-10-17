Объявлен желтый уровень опасности

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Ночью и утром в пятницу, 18 октября, в некоторых регионах страны сгустится туман. С таким предупреждением выступил Белгидромет.

Иллюстрация pixabay.com

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности.

Необходимо помнить, что туман, в первую очередь, представляет опасность всем участникам дорожного движения, а поэтому рекомендуется при поездке на авто отказаться от лишних маневров.

В связи с этим ГАИ убедительно просит водителей:

  • быть предельно внимательными и осторожными;
  • соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила проезда пешеходных переходов;
  • для обозначения своего автомобиля включить ближний свет или противотуманные фары;
  • избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно;
  • несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей, которые движутся позади.

Есть рекомендации и для пешеходов:

  • переходить дорогу только в предназначенных для этого местах, убедившись в том, что все транспортные средства остановились и уступают дорогу;
  • использовать в темное время суток и в условиях недостаточной видимости фликеры.
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Тэги: туман погода

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