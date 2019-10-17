Ночью и утром в пятницу, 18 октября, в некоторых регионах страны сгустится туман. С таким предупреждением выступил Белгидромет.

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В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности.

Необходимо помнить, что туман, в первую очередь, представляет опасность всем участникам дорожного движения, а поэтому рекомендуется при поездке на авто отказаться от лишних маневров.

В связи с этим ГАИ убедительно просит водителей:

быть предельно внимательными и осторожными;

соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила проезда пешеходных переходов;

для обозначения своего автомобиля включить ближний свет или противотуманные фары;

избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно;

несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей, которые движутся позади.

Есть рекомендации и для пешеходов: