Объявлен желтый уровень опасности
Ночью и утром в пятницу, 18 октября, в некоторых регионах страны сгустится туман. С таким предупреждением выступил Белгидромет.
В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности.
Необходимо помнить, что туман, в первую очередь, представляет опасность всем участникам дорожного движения, а поэтому рекомендуется при поездке на авто отказаться от лишних маневров.
В связи с этим ГАИ убедительно просит водителей:
- быть предельно внимательными и осторожными;
- соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила проезда пешеходных переходов;
- для обозначения своего автомобиля включить ближний свет или противотуманные фары;
- избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно;
- несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей, которые движутся позади.
Есть рекомендации и для пешеходов:
- переходить дорогу только в предназначенных для этого местах, убедившись в том, что все транспортные средства остановились и уступают дорогу;
- использовать в темное время суток и в условиях недостаточной видимости фликеры.