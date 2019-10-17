В деле Полиенко остался всего один эпизод — ему грозит 10 лет колонии

В уголовном процессе над анархистом Дмитрием Полиенко остался только один эпизод. Это выяснилось в ходе заседания, которое началось 17 октября в Минском городском суде. Дело рассматривает судья Петр Орлов.

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Полиенко обвиняли по четырем статьям (пяти эпизодам) Уголовного кодекса. Однако в ходе предъявления обвинения прокурор оставил только нарушение части 3 статьи 339 УК (особо злостное хулиганство).

«Прокурор отказался от всех статей, кроме ч. 3 ст. 339 [санкции предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы], которое было основным обвинением по тяжести. Но поскольку от остальных обвинений отказались, то и отпала необходимость в проведении закрытого судебного заседания. Потому что основной причиной проводить закрытый процесс было то, что Полиенко инкриминировали оскорбление служебного лица», — сказал в комментарии БелаПАН юрист правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович.

Изначально судебные заседания объявили закрытыми. В знак протеста против закрытости судебного заседания Полиенко пытался повредить вены. Часть его сторонников пыталась пробиться в зал заседания, их оттеснила милиция.

Вскоре после этого заседание началось в открытом режиме. Суд заслушивал показания потерпевшего. В рассмотрении дела объявлен перерыв до 14:00.