Макей уверен, что визит в Беларусь папы римского состоится

Рано или поздно визит папы римского в Беларусь может быть осуществлен. Такое мнение выразил министр иностранных дел Владимир Макей.

«Вопрос остается в повестке наших отношений с Ватиканом, — рассказал он во время интервью пяти негосударственным СМИ. — Руководство Беларуси уже делало заявления на сей счет. Ситуация не меняется, но я думаю, что рано или поздно такое мероприятие могло бы быть осуществлено».

Официальный Минск давно ждет приезда понтифика в Беларусь. Во время визита в Ватикан в мае 2016 года Александр Лукашенко предложил папе Франциску встретиться с патриархом Кириллом на белорусской земле. Незадолго до этого, в феврале, глава Святого престола встречался с предстоятелем РПЦ на Кубе.

После встречи с папой римским Лукашенко заявил: «Я высказал мысль, что понтифику пора приехать в Беларусь и вместе с нашим патриархом встретиться с нашими жителями». Свое предложение он повторил на встрече с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы 28 сентября 2017 года в Минске.

1 февраля этого года папа Франциск принял в Апостольском дворце — своей официальной резиденции — делегацию белорусских католических епископов, которые прибыли в Ватикан с традиционным недельным визитом. На встрече понтифик сообщил, что в 2018 году его визит в Беларусь невозможен, поскольку годовой график визитов уже расписан. По итогам встречи архиепископ Тадеуш Кондрусевич в интервью белорусской редакции Ватиканского радио заявил, что папа Франциск «очень и очень хотел бы приехать».