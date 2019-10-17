Какие восемь простых продуктов диетологи рекомендуют включить в осенний рацион

Диетологи часто рекомендуют, какие продукты следует включать в рацион в тот или иной сезон. Осень, разумеется, не является исключением.

В эту пору года специалисты в области питания советуют дважды в неделю проводить разгрузочные дни — обойтись овощами, фруктами и ягодами. По их наблюдениям, такие «посты» помогут укрепить иммунитет, улучшить работу желудочно-кишечного тракта и состояние кожи.

Отмечено также, что разгрузочные дни осенью необходимы еще и потому, что организм на зиму старается создать жировой запас, а поэтому хочется более питательного и калорийного, что может привести к появлению лишних килограммов.

Диетологи советуют включить в свой рацион восемь простых продуктов.

Тыква содержит не только провитамин А, витамины группы В, но и калий, кальций, магний. Это настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Она полезна при нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта, склонности к запорам. Тыкву можно запекать, тушить, делать из нее супы-пюре и т.д.

Квашеная капуста — главный осенью и зимой источник витамина С. Кроме того, в капусте содержится витамин U, который помогает бороться с язвой желудка. Поэтому запросто ее можно ставить на стол вместо свежего овощного салата.

Свеклу нельзя обойти стороной осенью. Она помогает при анемии, ведь это хороший растительный источник железа. Также содержит кальций, магний, натрий и много клетчатки. Очень положительно сказывается на работе кишечника. Есть ее можно в отварном виде либо в свежем и в составе салатов.

Сливочное масло приходит на помощь, когда нам необходимы жирорастворимые витамины (А, Д). Небольшой кусочек (достаточно 10 граммов утром) всегда пойдет на пользу.

Орехи — также являются источником жиров, но уже ненасыщенных, их можно активно включать в рацион, но, не забывая, что норма в день — не более 30 граммов.

Банан может хорошо заменить сладкое. Осенняя хандра вызывает желание повысить уровень серотонина (гормона счастья) сладеньким. Банан как раз в этом поможет, в нем содержится аминокислота триптофан, из которой как раз и получается серотонин. Кроме того, в бананах много калия, что полезно для сердца.

Жирная рыба (к примеру, сельдь и скумбрия) необходима для мозга. Осень — период активной деятельности, при этом для него очень важны жирные кислоты Омега-3, которые снижают уровень воспаления в организме, помогают в борьбе с инфекциями. Это важная причина включить их в свое питание.

Горячий травяной и имбирный чаи помогут осенью согреться. Утром подойдет имбирный, способный прилично взбадривать, а вечером травяной (мелиссу, ромашку, мяту), который поможет успокоиться и подготовиться ко сну.

Хурма богата антиоксидантами и фитонутриентами. Это — хороший источник витамина С и провитамина А. Причем необходимо помнить, что хурму, которая вяжет, есть нельзя (стоит положить ее в морозилку на несколько часов, и этот эффект пройдет).

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