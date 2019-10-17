В Могилевской области подросток воровал деньги с помощью мобильного телефона

17-летний подросток, используя мобильный телефон, обманывал случайных прохожих и похищал деньги на территории Мстиславля, Могилева и Минска. Следствие установило, что с конца мая по конец сентября ему удалось похитить не менее 5000 рублей, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

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В ходе следствия установлено, что житель Мстиславля, под предлогом проверки работоспособности слота в своем телефоне просил у прохожих либо знакомых — в основном, у детей и молодых девушек — сим-карты мобильных операторов. После этого он тайно, с помощью специального программного обеспечения подключал на абонентский номер электронный кошелек.

На счету кошелька находилась предоставляемая оператором сумма в размере 100 рублей, которую молодой человек переводил на подконтрольные ему банковские счета и абонентские номера.

Следствие выяснило, что в результате таких мошеннических действий на территории Мстиславля, Могилева и Минска, ему удалось перевести не менее 5000 рублей. Обманутые люди получали уведомления об образовавшемся долге лишь спустя месяц. Сам же подросток полагал, что потерпевшие не вспомнят об обстоятельствах встречи с ним.

Украденные суммы обвиняемый тратил на личные нужды, в том числе на ставки в букмекерских конторах.

На сегодня найдено 50 потерпевших от действий подростка. Однако следователи полагают, что обманутых людей может быть больше — им рекомендуется сообщить о случившемся по тел. 8(0222)298-257.

Несовершеннолетнему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации) УК РБ.

Сотрудники милиции напоминают, что сим-карту мобильного устройства не стоит передавать третьим лицам. Оператор мобильной связи, предоставляющий электронный кошелек, не несет ответственность за подобного рода хищения и не возмещает причиненный ущерб.