Фотофакт. В Минске начали обкатывать девятиметровый электробус
В октябре экспериментальный образец поставят заказчику.
Длина электробуса всего девять метров, что делает технику более маневренной. На одном заряде он сможет проехать почти 200 километров, сообщает
«Из особенностей могу отметить, что задняя ось тоже управляемая. То есть она тоже будет поворачиваться, и за счет этого маневренность этого электробуса улучшится. Попробовав эту технологию на этом электробусе, мы будем планировать внедрять ее и на других кузовах четвертого поколения для того, чтобы сохранить маневренность на уровне тех транспортных средств пассажирских, которые сейчас эксплуатируются», — рассказал директор научно-технического производственного центра «Белкоммунмаш» Олег Быцко.
Новинкой уже заинтересовались в Грузии. В Тбилиси планируют поставить почти десяток маленьких электробусов.