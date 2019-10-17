Фотофакт. В Минске начали обкатывать девятиметровый электробус

В октябре экспериментальный образец поставят заказчику.

Длина электробуса всего девять метров, что делает технику более маневренной. На одном заряде он сможет проехать почти 200 километров, сообщает СТВ .

«Из особенностей могу отметить, что задняя ось тоже управляемая. То есть она тоже будет поворачиваться, и за счет этого маневренность этого электробуса улучшится. Попробовав эту технологию на этом электробусе, мы будем планировать внедрять ее и на других кузовах четвертого поколения для того, чтобы сохранить маневренность на уровне тех транспортных средств пассажирских, которые сейчас эксплуатируются», — рассказал директор научно-технического производственного центра «Белкоммунмаш» Олег Быцко.

Новинкой уже заинтересовались в Грузии. В Тбилиси планируют поставить почти десяток маленьких электробусов.