Более 60 тысяч мест выкупили за сутки распродажи «Белавиа»

Самыми популярными направлениями стали Москва, Тбилиси, Калининград, Санкт-Петербург и Нур-Султан, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Авиакомпания «Белавиа» с 16 по 17 октября проводила распродажу на всех регулярных направлениях.

Самым дешевым авиабилетом в обе стороны был билет в Москву — 28,56 евро. На этот рейс было куплено 4650 мест. Вторым по популярности направлением стала грузинская столица со стоимостью билета 84,14 евро за полет туда-обратно — 4294.

В пятерку самых востребованных городов для путешествия также входят Калининград (3551 мест), Санкт-Петербург (3310) и Нур-Султан (2647). Билеты из Минска в Калининград и обратно стоили 34,56 евро, в Санкт-Петербург — 54,56 евро и в Нур-Султан — 73,65 евро.

Среди европейских направлений, билеты на которые выкупили в первые два часа акции, лидируют Ларнака, Барселона, Милан, Рим и Прага.