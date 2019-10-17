Более 600 анкет подано на участие в первом «Венском балу с А1 в Купаловском»

Прием заявок от желающих стать дебютантами первого «Венского бала с А1 в Купаловском» завершен. Теперь бальному комитету предстоит отобрать 200 участников очного этапа кастинга.

Сделать это будет не так просто: программисты-байкеры и инженеры-энергетики, воспитатели и врачи-анестезиологи, модели Национальной школы красоты и лауреаты международных музыкальных конкурсов, романтичные поклонницы творчества Джейн Остин и фанаты Макса Коржа — на «Венский бал с А1 в Купаловском» мечтают попасть все!

Организаторы отобрали из более 600 анкет несколько необычных историй и делятся своими находками.

Большинство желающих попасть на бал — девушки. Очутиться в сказке, почувствовать себя принцессой в красивом платье и ловить на себе восхищенные взгляды галантных кавалеров — так многие из них описывают мотивы, побудившие их подать заявку на роль дебютантки.

Но не стоит думать, что и в реальной жизни наши героини посвящают все свое свободное время мечтам и принцах! Вместо этого они учатся (55,6% кандидатов — студенты белорусских вузов), занимаются музыкой, танцами, спортом — кто-то на любительском уровне, а кто-то и на профессиональном, а свободное время стараются занять посещением выставок, спектаклей, концертов и прочих культурных событий.

Среди претендующих на статус дебютанток «Венского бала с А1 в Купаловском» есть пятикратный лауреат спецфонда президента по поддержке одаренных учащихся и студентов, неоднократный лауреат международных музыкальных конкурсов по фортепиано (один из которых, к слову, проходил в австрийском Зальцбурге), несколько волонтеров ЮНИСЕФ…

Небезразлична потенциальным дебютантам и тема спорта: так, одна из девушек в 2020 году поедет в Токио в качестве волонтера Олимпийских игр, другая была личным ассистентом президента ЕОК Янеза Кочиянчича на прошедших этим летом в Минске Европейских играх.

Среди молодых людей, которые проявили интерес к балу, настоящих принцев не нашлось — в отличие от настоящих военных (свои анкеты прислали сразу несколько офицеров Вооруженных сил) и людей, так или иначе интересующихся военно-исторической тематикой (например, есть в их числе участник исторических реконструкций по эпохе наполеоновских войн). Бал интересен в равной степени представителям творческих и технических профессий — от настоящих и будущих программистов и инженеров до звукорежиссеров и журналистов.

А один молодой человек честно признался, что для него участие в «Венском бале с А1 в Купаловском» — возможность покорить сердце любимой девушки, которая уехала учиться в Вену.

Бальный комитет организует кастинг и отберет 40 человек, чтобы сформировать 20 пар. Молодых людей танцу будет обучать венский балетмейстер и его команда. Для участников Венского бала установлен дресс-код. Для женщин — вечернее платье и закрытые туфли, прическа, открывающая шею, украшения. Для мужчин — черно-белый вариант костюма с галстуком-бабочкой.

Напомним, что «Венский бал с А1 в Купаловском» состоится 14 декабря. Организуют событие компания А1 и Национальный академический театр имени Янки Купалы при участии посольства Австрии в Беларуси.

В качестве дебютантов на балу смогут присутствовать молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет и девушки в возрасте от 16 до 23 лет, которых бальный комитет отберет для торжественного открытия праздника.

А сам бал можно будет увидеть бесплатно в прямом эфире на платформе VOKA.