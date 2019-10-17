Фотофакт. В Верхнедвинске мужчина проглотил похищенное у девушки кольцо

38-летний мужчина похитил у знакомой девушки кольцо. С помощью флюорографии, которая была проведена в ходе медицинского освидетельствования, кольцо обнаружилось в желудке похитителя.

По материалам следствия, мужчина приехал в гости к знакомой в Верхнедвинск. После совместного употребления алкоголя 29-летняя девушка вышла из своей квартиры, а мужчина воспользовался моментом, украл кольцо и скрылся, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Девушка обнаружила, что кольцо пропало, обратилась в милицию и сообщила, что подозревает в краже знакомого.

Подозреваемый, задержанный в Полоцке, отрицал факт кражи. Тогда, в ходе проверки на причастность к преступлению, ему сделали флюорографию и установили, что кольцо находится в желудке.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РБ (кража).