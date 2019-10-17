Заключенному российской колонии вставили в задний проход ершик от туалета

​Координатор Gulagu.net Борис Ушаков рассказал о пытках над заключенным Кареном Григоряном в исправительной колонии № 7 Владимирской области.

Адвокат Григоряна Елена Логинова ходила к своему подзащитному и увидела на его теле следы от побоев. Григорян пожаловался адвокату на пытки, сообщается на правозащитном сайте.

Как говорил осужденный, 10 октября к нему пришли около восьми человек. Двое были в робе и в масках, еще трое — сотрудники администрации без масок. Они начали «оскорблять, унижать и избивать кулаками» Григоряна «по всему телу, голове, лицу». Заключенному «вставили в задний проход ершик от туалета», а люди в робе «перед лицом водили половым членом».

После этого Карен Григорян объявил голодовку. Заключенный пожаловался адвокату, что ему не оказывают медицинскую помощь, хотя у него болит и кровоточит задний проход.

Григорян подал заявления в прокуратуру, Следственный комитет и уполномоченному по правам человека региона и России. Прокуратура Владимирской области начала проверку.