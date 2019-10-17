Гражданка Беларуси представит Нигерию на конкурсе Miss Top of the World Plus Size 2019
На конкурсе Miss Top of the World Plus Size 2019 впервые будет представлена Нигерия. От этой африканской страны выступит гражданка Беларуси Ванесса Морская-Уменне.
Ванесса приняла участие в белорусском национальном кастинге международного конкурса и вышла в полуфинал, но затем приняла решение представлять свою историческую родину.
«Характером я больше похожа на маму, но внешне, давайте говорить честно, какая из меня белоруска? Хотя в белорусском народном костюме я танцевала!» — отметила 23-летняя Ванесса.
Мама девушки — белоруска, а папа родом из Нигерии. При рождении девушке было дано второе имя Адаоби, которое переводится как «принцесса семьи». Сейчас Ванесса работает организатором и ведущей мероприятий. Ведет
В будущем Ванесса хочет открыть бренд нижнего белья и кожаных аксессуаров, подчёркивающих выдающиеся формы.
К конкурсу, который пройдет 5-10 ноября в Киеве, Ванесса будет готовиться с командой белорусского проекта. Шить платье для финального выхода будет Наталья Ляховец (дизайнер, работавшая с Полиной Гагариной, Лолитой и другими селебрити), а вот национальный костюм предоставляет нигерийская сторона.