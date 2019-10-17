Минэкономики: Беларуси необходима новая модель экономического роста

Первый заместитель министра экономики Александр Червяков уверен, что Беларуси необходима новая модель экономического роста. Он обозначил, что в случае отсутствия изменений практически невозможно будет выполнить поручение президента и увеличить ВВП до 100 млрд долларов в 2025 году.

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Александр Червяков отметил, что для сокращения отставания белорусской экономики от соседних стран ежегодный рост ВВП должен составлять не менее 5—6%. При этом он добавил, что традиционными инструментами стимулирования экономики и без наращивания дисбалансов, достичь таких темпов роста будет сложно, сообщает БелаПАН .

По мнению первого замминистра, изменения необходимы. «Если мы собираемся расти за счет внешнего спроса, то должна быть высококонкурентоспособная продукция, соответственно, необходима модернизация, наука, технологии. Соответственно, возникает вопрос: где взять технологии и ресурсы?» — отметил он.

Ставка на внутренний спрос, по мнению Червякова, приведет к росту импорта и разрывам в платежном балансе — последствия будут негативными.

По итогам проведенных ведомством расчетов, при сохранении существующей экономической структуры и мобилизации всех ресурсов, максимальный уровень ВВП в 2025 году, которого можно достичь, составит 85 млрд долларов.

Однако даже если удастся увеличить ВВП до этого уровня, не получится избежать рисков утраты человеческого потенциала. «Люди будут уезжать, так как мы будем проигрывать на рынке труда», — подчеркнул чиновник.

Полностью прекратить отток кадров как в восточном, так и в западном направлении, по оценкам Минэкономики, получится при наращивании ВВП до 120 млрд долларов.

«Тогда мы полностью сможем остановить трудовую миграцию. В этом случае мы сможем (по паритету покупательской способности) приблизиться к 80—85% от уровня оплаты труда в Польше. Этот уровень является для нас безопасным, и к нему мы должны стремиться», — отметил Александр Червяков.