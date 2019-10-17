Анисим и Канопацкая будут обжаловать отказ в регистрации их кандидатами в депутаты
Действующих депутатов Палаты представителей Елену Анисим и Анну Канопацкую не зарегистрировали кандидатами в депутаты на предстоящих парламентских выборах. Обе намерены обжаловать решения окружных избиркомов.
Елена Анисим шла по Столбцовскому избирательному округу № 70.
«Недействительных подписей не выявлено, проблемы с записями на листах, — пояснила Ансим в комментарии для
Анна Канопацкая намеревалась избираться в депутаты по Октябрьскому избирательному округу № 97 Минска, но ей отказали в регистрации «из-за выявленных недействительных подписей».
«Причем там реально были описки. Например, человек автоматически поставил 2009 год, а не 2019-й, понятно, что это описка. Конечно, я буду это обжаловать», — сказала Канопацкая в комментарии для
Она считает, что власти воспользовались козырем, который им в руки вложило руководство Объединенной гражданской партии, которое отказалось выдвигать Канопацкую в кандидаты от партии.