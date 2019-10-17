В Минске задержали 18-летнего продавца гашиша

В Минске задержали 18-летнего парня, распространявшего и употреблявшего опасные наркотические вещества, сообщает ГУВД Мингорисполкома .

Сотрудники милиции обнаружили дома у молодого человека 15 граммов гашиша, приспособление для курения и весы, предназначенные для расфасовки наркотиков.

Установлено, что он распространяет наркотики с 16 лет. Ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Задержан также и 22-летний покупатель, у которого нашли сверток с гашишем. Ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку с целью выявления круга других сбытчиков и покупателей наркотика.