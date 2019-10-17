Василевич зарегистрировали кандидатом в депутаты по Кальварийскому округу

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В ходе заседания окружной избирательной комиссии Кальварийского избирательного округа № 104 принято решение о регистрации шести кандидатов в депутаты из десяти претендовавших.

На заседании окружной комиссии присутствовали наблюдатели от БРСМ, Белорусского союза женщин, объединения «Белая Русь», Белорусского фонда мира, сообщает агентство «Минск-Новости».

Кандидатами в депутаты зарегистрированы:

  • индивидуальный предприниматель, член Объединенной гражданской партии Николай Масловский;
  • директор СОО «КАИАНТ», член Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Андрей Казанович;
  • директор ДЭК УП «Ремавтодор Фрунзенского района г. Минска», член Коммунистической партии Беларуси Геннадий Насевич;
  • директор частного торгово-производственного предприятия «Миротон», член Либерально-демократической партии Александр Борушко;
  • начальник отдела охраны ГУ «Городской центр олимпийского резерва по теннису», член Республиканской партии труда и справедливости Виталий Шишов;
  • редактор отдела редакторов главной дирекции подготовки телепрограмм генерального продюсерского центра Белтелерадиокомпании Мария Василевич.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: Мисс Беларусь-2018 выборы в парламент-2019 Персона: Николай Масловский Андрей Казанович Мария Василевич Геннадий Насевич Александр Борушко Виталий Шишов Город: Минск

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