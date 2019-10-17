Василевич зарегистрировали кандидатом в депутаты по Кальварийскому округу
В ходе заседания окружной избирательной комиссии Кальварийского избирательного округа № 104 принято решение о регистрации шести кандидатов в депутаты из десяти претендовавших.
На заседании окружной комиссии присутствовали наблюдатели от БРСМ, Белорусского союза женщин, объединения «Белая Русь», Белорусского фонда мира, сообщает агентство
Кандидатами в депутаты зарегистрированы:
- индивидуальный предприниматель, член Объединенной гражданской партии Николай Масловский;
- директор СОО «КАИАНТ», член Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Андрей Казанович;
- директор ДЭК УП «Ремавтодор Фрунзенского района г. Минска», член Коммунистической партии Беларуси Геннадий Насевич;
- директор частного торгово-производственного предприятия «Миротон», член Либерально-демократической партии Александр Борушко;
- начальник отдела охраны ГУ «Городской центр олимпийского резерва по теннису», член Республиканской партии труда и справедливости Виталий Шишов;
- редактор отдела редакторов главной дирекции подготовки телепрограмм генерального продюсерского центра Белтелерадиокомпании Мария Василевич.