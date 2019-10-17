Василевич зарегистрировали кандидатом в депутаты по Кальварийскому округу

В ходе заседания окружной избирательной комиссии Кальварийского избирательного округа № 104 принято решение о регистрации шести кандидатов в депутаты из десяти претендовавших.

На заседании окружной комиссии присутствовали наблюдатели от БРСМ, Белорусского союза женщин, объединения «Белая Русь», Белорусского фонда мира, сообщает агентство «Минск-Новости» .

Кандидатами в депутаты зарегистрированы:

индивидуальный предприниматель, член Объединенной гражданской партии Николай Масловский;

директор СОО «КАИАНТ», член Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Андрей Казанович;

директор ДЭК УП «Ремавтодор Фрунзенского района г. Минска», член Коммунистической партии Беларуси Геннадий Насевич;

директор частного торгово-производственного предприятия «Миротон», член Либерально-демократической партии Александр Борушко;

начальник отдела охраны ГУ «Городской центр олимпийского резерва по теннису», член Республиканской партии труда и справедливости Виталий Шишов;