Американскую модель накачали наркотиками и залили бетоном
Эсмеральду Гонсалес нашли в пустыне Невада спустя почти пять месяцев со времени пропажи.
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По подозрению в убийстве задержали ее 45-летнего соседа Кристофера Престипино, а также его 31-летнюю девушку Лизу Морт за укрывательство и оказание помощи преступнику.
Следователи предполагают, что между Гонсалес и соседом произошел конфликт, из-за чего мужчина ее ударил, а затем пытался задушить. Когда модель пришла в себя, Престипино ввел ей средство для чистки бассейна, что ее и убило. Чтобы спрятать тело, мужчина залил его бетоном в ящике и вывез на арендованном грузовике в пустыню. Авто нашли рядом с местом захоронения.