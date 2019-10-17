На Генассамблее ООН заслушали доклад о ситуации в Беларуси в преддверии парламентских выборов

Спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин представила на заседании комитета по социальным, гуманитарным и культурным вопросам доклад о ситуации в Беларуси в преддверии парламентских выборов.

Это первый доклад, который Марин подготовила для Генассамблеи после назначения ее спецдокладчиком по Беларуси в сентябре 2018 года. Выступление транслировалось на сайте веб-телевидения организации.

Марин отметила, что в прошлом Беларусь «сталкивалась с критикой в связи с несоблюдением международных стандартов проведения свободных выборов». Она констатировала, что «в части регистрации избирателей, формирования состава избирательных комиссий и совершенствования механизмов досрочного голосования недостатки не устранены и реформы не проведены».

«В свое время потенциальные реформы рассматривались, однако многие рекомендации не были претворены в жизнь, — сказала спецдокладчик. — Прошло три года с предыдущих парламентских выборов, но существенных изменений в Избирательный кодекс так и не было внесено. Даже такие простые моменты, как демонстрация каждого бюллетеня наблюдателям при подсчете голосов, не были приняты к сведению. Это говорит о неготовности правительства гарантировать прозрачность выборов».

«Существует реальная угроза возвращения к репрессиям в отношении тех, кто демонстрирует свое инакомыслие на улицах, в СМИ или интернете, — полагает Марин. — В этой связи вызывают опасения и беспокойство законы по противодействию экстремизму и то, каким образом они применяются, — от их использования страдают люди, которые выражают точку зрения оппозиции».

Она положительно оценила факт декриминализации деятельности от имени незарегистрированной организации, но обратила внимание на другую сторону этого шага — представители таких организаций стали больше подвергаться крупным штрафам. При этом регистрация «организации или партии с позицией, не совпадающей с позицией властей, на практике остается сложной».

Также она позитивно оценила появившуюся возможность проводить уличные акции по уведомительному принципу, но подвергла критике тот факт, что «отведенные для них места далеко от центра». Также она раскритиковала требование оплачивать услуги государственных служб во время массовых мероприятий.