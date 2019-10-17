США убедили Турцию приостановить военную операцию в Сирии

Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Через неделю после вторжения турецких войск в Сирию Турция и США договорились о прекращении огня в Сирии», — сказал Пенс, цитирует CNN .

Пенс объяснил, что военные действия приостановлены на 120 часов. По его словам, в течение 120 часов США обеспечат вывод курдских Отрядов народной самообороны из приграничной зоны.

Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии 9 октября. Подконтрольные курдам формирования заключили соглашение с правительством Башара Асада о размещении военных на границе из-за наступления армии Турции на Сирию.