США убедили Турцию приостановить военную операцию в Сирии

/ Мир
Просмотров: 99

Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Через неделю после вторжения турецких войск в Сирию Турция и США договорились о прекращении огня в Сирии», — сказал Пенс, цитирует CNN.

Пенс объяснил, что военные действия приостановлены на 120 часов. По его словам, в течение 120 часов США обеспечат вывод курдских Отрядов народной самообороны из приграничной зоны.

Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии 9 октября. Подконтрольные курдам формирования заключили соглашение с правительством Башара Асада о размещении военных на границе из-за наступления армии Турции на Сирию.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Турция-Сирия война в Сирии США-Турция Персона: Реджеп Тайип Эрдоган Майк Пенс Город: Анкара

Другие материалы на эту тему:

Сирия: еще один шаг к мирной жизни

Сирия: еще один шаг к мирной жизни

В Сирии могут появиться белорусские ЗРК «для бедных»

В Сирии могут появиться белорусские ЗРК «для бедных»

Белорусский бизнес зовут восстанавливать разрушенную войной Сирию

Белорусский бизнес зовут восстанавливать разрушенную войной Сирию

Армия Израиля уничтожила в Сирии российский «Панцирь»

Армия Израиля уничтожила в Сирии российский «Панцирь»