Белорусский дипломат назвала «фантастической литературой» доклад о ситуации в Беларуси

Заместитель постоянного представителя Беларуси в ООН Ирина Величко назвала «фантастической литературой» доклад о ситуации в Беларуси перед парламентскими выборами, который спецдокладчик ООН по Беларуси Анаис Марин представила в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи.

В своем докладе Марин отметила, что атмосфера в Беларуси «не благоприятствует инакомыслящим» и это «ограничивает политические и гражданские права», изменения избирательного законодательства «в лучшем случае косметические», участникам политических кампаний не гарантируется равный доступ к СМИ, в стране отсутствуют равные избирательные права, плюрализм в составе избирательных комиссий, прозрачность при подсчете голосов, гарантии тайного голосования.

После выступления спецдокладчика Величко заявила, что «резолюция о положении с правами человека в Беларуси и созданный ею мандат специального докладчика — результат недальновидных политических амбиций и пример злоупотребления процедурами Совета по правам человека». Эти инструменты, по ее словам, «не служат цели поощрения и защиты прав человека».

«Беларусь — открытая страна, граждане более 80 государств въезжают к нам без виз, — сказала представитель белорусских властей. — Наша страна — страна с высшим уровнем человеческого развития. Беларусь взаимодействует со всеми универсальными механизмами по правам человека и входит в группу государств, у которых нет задолженности перед договорными органами. Беларусь проводит регулярные двусторонние диалоги с ЕС — инициатором резолюции и другими партнерами по правозащитной повестке дня. Для Беларуси нет закрытых тем».

«Для чего Беларуси спецдокладчик? Проблемы есть у всех стран, Беларусь — не исключение. Как и все страны, мы над ними работаем. Поэтому существование мандата специального докладчика противоречит здравому смыслу. Кроме того, его обслуживание, включая регулярные поездки в Женеву и Нью-Йорк, подготовку докладов, — это дорогое удовольствие в условиях патовой финансовой ситуации в ООН. Тратиться на писательство, которое близко к фантастической литературе, — непозволительная роскошь. То, что эти доклады — фантастика, не вызывает у нас сомнений. Спецдокладчик рисует мрачную картинку будущих событий, пытаясь тем самым заведомо сформировать негативное мнение в отношении нашей страны», — добавила спикер от Беларуси.

«Мы не видим смысла в диалогах со спецдокладчиком. Мы ценим время государств, именно по этой причине мы приветствуем неучастие наших друзей в этом упражнении. Нужно вести диалог без посредников. Спецдокладчик для этого не нужен», — подытожила заместитель постоянного представителя Беларуси в ООН.