Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь

Погоду на территории Беларуси в пятницу будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе (только в утренние часы в северных районах скажется влияние малоактивного фронтального раздела).

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадки ожидаются только утром в некоторых районах севера.

Ветер юго-западный, южный слабый до умеренного. Максимально воздух прогреется до +14..+20°C.

В столице вероятность дождя составляет всего 5-10%. Ветер юго-западный, южный слабый до умеренного. Температура воздуха:

утром +9..+11°C;

днем +16..+18°C;

вечером +10..+12°C.

Как сообщалось ранее, утром в некоторых регионах сгустится туман. Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности.