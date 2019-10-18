Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь

/ Общество
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Погоду на территории Беларуси в пятницу будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе (только в утренние часы в северных районах скажется влияние малоактивного фронтального раздела).

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадки ожидаются только утром в некоторых районах севера.

Ветер юго-западный, южный слабый до умеренного. Максимально воздух прогреется до +14..+20°C.

В столице вероятность дождя составляет всего 5-10%. Ветер юго-западный, южный слабый до умеренного. Температура воздуха:

  • утром +9..+11°C;
  • днем +16..+18°C;
  • вечером +10..+12°C.

Как сообщалось ранее, утром в некоторых регионах сгустится туман. Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности.
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Тэги: погода

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