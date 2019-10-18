Великобритания может выйти из ЕС уже 1 ноября

В четверг вечером саммит Европейского союза утвердил достигнутую ранее договоренность об условиях выхода Великобритании из ЕС и дату Brexit — 1 ноября.

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Произойдет ли это, станет известно в ближайшие дни, когда новый документ будет рассматриваться в британском парламенте.

В случае успешного прохождения документа, по словам главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье, ЕС готов уже 1 ноября приступить к переговорам о будущих отношениях с Великобританией. Если все пойдет хорошо, эти переговоры завершатся до конца 2020 года.

На какие главные моменты следует обратить внимание:

Великобритания будет подчиняться действующим нормам ЕС до конца 2020 года, а при необходимости — и дольше, чтобы дать возможность предпринимателям адаптироваться к изменениям;

Великобритания заплатит отступные за выход из ЕС — примерно 33 млрд фунтов;

Права граждан ЕС, живущих в Великобритании, и британских граждан в ЕС будут гарантированы.

Северная Ирландия будет включена в единый рынок ЕС;

Спорный план «бэкстопа», который, как опасаются критики, мог бы фактически оставить Великобританию в составе европейского таможенного союза, отменен;

Северная Ирландия останется частью таможенного пространства Великобритании и будет участвовать в любых будущих торговых сделках, заключенных после Brexit;

Северная Ирландия также останется воротами в таможенную зону ЕС. Лрндон не будет налагать тарифы на продукты, ввозимые в Северную Ирландию, если они не предназначены для дальнейшей транспортировки через границу;

Совместная комиссия по линии ЕС — Великобритания будет решать, какие товары могут попасть на общий рынок, и Великобритания будет взимать с них таможенные сборы в пользу ЕС;

Парламент Северной Ирландии, работа которого была приостановлена с января 2007-го, раз в четыре года будет голосовать, оставить ли в силе эти новые торговые правила.

Напомним, 21 июня на встрече с государственным министром по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Джорджем Холлингбери Александр Лукашенко заявил, что отрицательно относится к выходу Великобритании из ЕС.

Однако, подчеркнул он, если исходить из государственных позиций, в Brexit есть и много положительных моментов: «Прежде всего то, что вы становитесь более свободным государством, независимыми от почти трех десятков голосов Европейского союза. Для нас это выгодно тем, что мы можем более свободно и оперативно налаживать отношения между Великобританией и Беларусью».