После разгрома от «Торпедо» Вудкрофт обрушился с гневной критикой на динамовцев

Наставник минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт обрушился с гневной критикой на подопечных. Поводом стал разгром, учиненный «Торпедо» на «Минск-Арене» («бело-голубые» проиграли 0:6).

Фото ХК «Динамо-Минск»

По его словам, это была худшая игра «Динамо» в этом сезоне: «Чтобы побеждать в КХЛ, ты должен заплатить определенную цену. Сегодня наши игроки не выглядели так, словно готовы заплатить хоть какую-то цену».

Он не знает, почему хоккеисты не выглядят заинтересованными забирать победу каждый вечер и следовать избранному тренерским штабом плану, пишет hcdinamo.by .

«У тебя нет выбора в КХЛ – хочешь ты играть сегодня или нет. Ты не можешь сказать, что сегодня хочешь играть, а завтра – нет. Это лига профессионалов… Я думаю, что есть небольшая проблема в ментальности нашей команды. Мы должны перестать равнодушно относиться к своим поражениям. После таких матчей каждый игрок должен прийти в раздевалку, посмотреть в зеркало и сказать: «Что я сегодня сделал не так?», разобрать свои ошибки и в следующий раз постараться их не допустить. Конечно, сегодня мы разочаровали всех: и болельщиков, и себя, и журналистов. Я думаю, проблема в том, что команда сегодня выглядела незаинтересованной в победе. Наверное, я буду прав, если скажу, что болельщики на трибунах больше хотели победить, чем команда на льду».

Кроме этого, подчеркнул Вудкрофт, важным аспектом во время поединков является дисциплина. В частности, он привел в пример удаление в конце первого периода, которое назвал «абсолютно ненужным»: «Я считаю, что профессионалы не могут позволять себе подобное. Можно вспомнить первую смену в игре. Тоже абсолютно ненужная потеря, никто этого не ожидал. Поверьте, такого нет в наших тактических схемах. Вся наша игра была похожая на эту смену. Хоккеисты должны были играть совершенно иначе. Подводя итог, первое: ты должен быть готов выполнять свою работу. Второе: предельная концентрация. Третье: дисциплина. Она должна быть у всех на уровне».