Где ГАИ на выходные расставит ловушки
С сегодняшнего дня и на протяжении ближайших выходных сотрудниками Госавтоинспекции будут нести службу в усиленном режиме на двух дорогах.
Как сообщили в ГАИ Гомельской области, под массированную отработку попадут:
- трасса М-5 Минск — Гомель;
- дорога Р-82 Октябрьский — Паричи — Речица.
Отмечается, что экипажи ДПС будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением ПДД. Ожидается, что сотрудники ГАИ будут дежурить в местах, где наиболее часто происходят аварии, они намерены использовать приборы фото и видеофиксации.
Напомним, в Минске с 16 по 25 октября ГАИ проводит операцию «Автобус».