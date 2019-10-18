Где ГАИ на выходные расставит ловушки

/ Общество
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С сегодняшнего дня и на протяжении ближайших выходных сотрудниками Госавтоинспекции будут нести службу в усиленном режиме на двух дорогах.

Как сообщили в ГАИ Гомельской области, под массированную отработку попадут:

  • трасса М-5 Минск — Гомель;
  • дорога Р-82 Октябрьский — Паричи — Речица.

Отмечается, что экипажи ДПС будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением ПДД. Ожидается, что сотрудники ГАИ будут дежурить в местах, где наиболее часто происходят аварии, они намерены использовать приборы фото и видеофиксации.

Напомним, в Минске с 16 по 25 октября ГАИ проводит операцию «Автобус».
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Тэги: ГАИ Город: Гомель

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