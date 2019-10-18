Лукашенко поставил новую задачу

Будущие управленцы должны обладать всесторонними знаниями, в том числе в сфере ИТ-технологий, об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения Академии управления при президенте.

Впрочем, подчеркнул глава государства, это не означает, что вуз должен готовить программистов.

Он считает, что в стенах академии должны готовиться кадры новой формации, «руководители с ярко выраженными лидерскими качествами и государственным мышлением, мотивированные и нацеленные на высокий результат».