В Чаусах сотрудник департамента охраны подстрелил дебошира

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Сотрудник департамента охраны открыл огонь по мужчине, который приставил нож к женщине.

По информации СК, в милицию поступил сигнал о конфликте в одном из частных домов в Чаусах. Сообщалось о ранении 41-летнего мужчины.

Как стало известно, в результате пьяной ссоры пенсионер нанес удар ножом оппоненту.

В ходе переговоров правоохранителей и возмутителя спокойствия мужчина отказывался подчиняться требованиям сотрудников милиции.

Более того, он «продолжал вести себя агрессивно». «После того как мужчина приставил нож к женщине, милиционер произвел выстрел ему в ногу [до этого был произведен выстрел в воздух]», — сообщили в СК.

В отношении нападавшего открыто уголовное производство по ч.1 ст.147 УК (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения).
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Тэги: поножовщина Город: Чаусы

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