Минчанин выращивал коноплю в кухонной тумбе

Сотрудники отдела наркоконтроля Фрунзенского РУВД Минска обнаружили дома у 35-летнего жителя столицы «домашнюю теплицу» с коноплей, располагавшуюся на кухне.

В квартире, где мужчина проживал со своей семьей, оперативники обнаружили и изъяли четыре горшка с коноплей и порядка четырех граммов уже готовой к употреблению марихуаны, сообщает ГУВД Мингорисполкома .

Сотрудникам милиции предприимчивый минчанин пояснил, что выращивал растения для личного потребления.

Житель столицы работал наладчиком оборудования на одном из минских предприятий. Для выращивания конопли он подготовил кухонную тумбу ­­— поставил светодиодные лампы, вентиляторы и теплоотражающую подложку.

В настоящий момент милиция устанавливает лица, которые могут быть причастны к незаконной деятельности фигуранта.