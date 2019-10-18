Минчанин выращивал коноплю в кухонной тумбе

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Сотрудники отдела наркоконтроля Фрунзенского РУВД Минска обнаружили дома у 35-летнего жителя столицы «домашнюю теплицу» с коноплей, располагавшуюся на кухне.

В квартире, где мужчина проживал со своей семьей, оперативники обнаружили и изъяли четыре горшка с коноплей и порядка четырех граммов уже готовой к употреблению марихуаны, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудникам милиции предприимчивый минчанин пояснил, что выращивал растения для личного потребления.

Житель столицы работал наладчиком оборудования на одном из минских предприятий. Для выращивания конопли он подготовил кухонную тумбу ­­— поставил светодиодные лампы, вентиляторы и теплоотражающую подложку.

В настоящий момент милиция устанавливает лица, которые могут быть причастны к незаконной деятельности фигуранта.

 

 
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Тэги: марихуана конопля борьба с наркотиками Город: Минск

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