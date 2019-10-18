Лукашенко хочет успеть построить новую Академию управления

18 октября во время посещения Академии управления при президенте Беларуси, Александр Лукашенко сообщил, что хотел бы успеть построить новую академию, пока находится на своем посту. При этом она должна быть новой не только в плане строительств новых корпусов, но и с точки зрения преподавания по новым методикам и программам.

Фото пресс-службы президента

«Практико-ориентированный вуз, куда бы стремились поступить все не только из нашей страны, но и из-за рубежа», - заметил он.

Нынешние корпуса, по мнению президента, можно отдать другим вузам — БГУ, БГМУ и так далее.

Белорусский лидер подчеркнул: «Как только я увижу, что вы создали эту академию и уже можно вас перемещать на новую площадку, мы это с вами должны сделать. Но это будет только тогда, когда вы вместе с профессорско-преподавательским составом и руководством Академии управления пройдете тяжелый путь модернизации, совершенствования работы, если хотите — реформирования. Чем раньше, тем быстрее мы начнем реализовывать эту задачу».

Александр Лукашенко также отметил, что Академия управления при президенте Беларуси должна стать главным вузом. «Не только как мы это преподносим, но как это понимают наши люди. Мы должны это сделать в понимании нашего общества», — заметил он.