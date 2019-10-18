Наблюдатели: власти делают всё, чтобы сбор подписей превратился в ничто

Власти делают все для того, чтобы сбор подписей перестал быть способом выдвижения кандидатов, заявила сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова на пресс-конференции кампании наблюдения «Право выбора» 18 октября в Минске.

Фото Руслана Равяки (Intex-Press) носит иллюстративный характер

«Власти делают все, чтобы этот способ перестал использоваться кандидатами. Например, если проблема с одной подписью, то бракуют целый лист, и претенденты теряют мотивацию общаться с людьми, проводить дополнительную агитацию. Это показывает, что демократизации избирательного процесса нет», — сказала Ковалькова.

«Даже в условиях Беларуси результаты регистрации кандидатов — шокирующие, потому что раньше на этом этапе власти не подходили так к исключению представителей демократических сил из кампании», — добавил пресс-секретарь кампании «Право выбора» Алексей Янукевич.

Участники пресс-конференции сообщили, что из 148 претендентов в депутаты, выдвинутых входящими в кампанию «Право выбора» организациями, зарегистрировано 119. Раньше, утверждают они, представителей оппозиции так активно на техническом этапе не исключали из предвыборного процесса.

Основная тенденция текущей парламентской кампании — нерегистрация кандидатами в депутаты тех претендентов, которые выдвигались путем сбора подписей. Это создает дополнительные сложности для общественных объединений, которые не являются политическими партиями и не могут выдвигать кандидатов.

«Тотально были исключены наши претенденты по Минску, которые шли сбором подписей, — сообщил председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич. — Потому что наши кандидаты не первый год работают в округах и имеют связь с гражданами, и этот месяц мог помочь решить проблемы граждан в Минске. Поэтому власти оценили ситуацию и решили, что наши представители не будут зарегистрированы».

Губаревич отметил, что в сложившейся ситуации власти могут не только фальсифицировать подсчет голосов, но и подбирать оппонентов своим кандидатам. Политик не исключает, что его могли не зарегистрировать, чтобы во время дебатов с Геннадием Давыдько (глава провластного общественного объединения «Белая Русь») не звучали острые вопросы. С этим он связывает нерегистрацию активных претендентов в кандидаты. Губаревич планирует обжаловать отказ в регистрации его кандидатом в депутаты.

Председатель Партии БНФ Григорий Костусев выдвигался по партийным спискам и был зарегистрирован в качестве кандидата по 95-му Купаловскому округу. При этом он также собирал подписи, но решил их не подавать в комиссию, чтобы избежать отказа в регистрации.

«Мы прогнозировали, что эта кампания будет более жесткая. Наш прогноз подтвердился, о чем говорит и регистрация кандидатов от оппозиционных партий. По Партии БНФ зарегистрировано 32 кандидата во всех областях и Минске (выдвигалось 50. — БелаПАН)», — сказал Костусев.

Председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов сообщил, что из 41 члена партии, подавшего документы в избирательные комиссии, зарегистрированы кандидатами 30. Основная причина отказа — проблемы с заполнением деклараций.

«Сейчас было выдвинуто много кандидатов от разных партий в сравнении с прошлыми выборами. Это событие было спровоцировано выборами 2016 года, когда были назначены два кандидата (имеются в виду Анна Канопацкая и Алена Анисим. — БелаПАН), и некоторые решили выдвинуться в надежде, что кого-то назначат депутатом», — отметил Борисов.

В кампанию наблюдения «Право выбора» входят Партия БНФ, оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия», Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), движение «За Свободу», Объединенная гражданская партия, Белорусская партия «Зеленые», оргкомитет по созданию Партии свободы и прогресса, независимый профсоюз РЭП.

17 октября завершился этап регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей. Ожидается, что итоги регистрации ЦИК обнародует сегодня во второй половине дня.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.