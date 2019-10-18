ГАИ на выходных проведет спецмероприятие

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Госавтоинспекция продолжает проводить специальные мероприятия на трассах и дорогах во многих регионах Беларуси.


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Уже сообщалось ранее, ГАИ Гомельской области возьмет под контроль трассу М-5 Минск — Гомель, а также дорогу Р-82 Октябрьский — Паричи — Речица.

А вот автоинспекторы Минской области начали отрабатывать главную трассу страны — М-1 Брест — Минск — граница РФ.

Как отметили в дорожной милиции, «будет задействовано усиленное количество нарядов ДПС».

Водителям, проезжающим по этой трассе по территориям Борисовского, Дзержинского, Крупского, Минского, Смолевичского и Столбцовского районов, необходимо быть внимательными, так как экипажи ДПС будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль.
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Тэги: ГАИ

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