ГАИ на выходных проведет спецмероприятие

Госавтоинспекция продолжает проводить специальные мероприятия на трассах и дорогах во многих регионах Беларуси.

Уже сообщалось ранее, ГАИ Гомельской области возьмет под контроль трассу М-5 Минск — Гомель, а также дорогу Р-82 Октябрьский — Паричи — Речица.

А вот автоинспекторы Минской области начали отрабатывать главную трассу страны — М-1 Брест — Минск — граница РФ.

Как отметили в дорожной милиции, «будет задействовано усиленное количество нарядов ДПС».

Водителям, проезжающим по этой трассе по территориям Борисовского, Дзержинского, Крупского, Минского, Смолевичского и Столбцовского районов, необходимо быть внимательными, так как экипажи ДПС будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль.