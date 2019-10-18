Лукашенко рассказал о работе над новым законом о госслужбе

Во время посещения Академии управления при президенте 18 октября глава государства отметил, что работа над новым законопроектом «О государственной службе» все еще продолжается.

Фото пресс-службы президента

Президент заметил, что действующий закон о госслужбе принят более 15 лет назад, но с учетом изменений в экономике и социальной жизни он нуждается в пересмотре. По его словам, новый законопроект, который подготовила рабочая группа из ученых и экспертов, был рассмотрен на совещании у главы государства в январе 2019 года, однако не все вопросы еще разрешены, сообщает пресс-служба президента.

Александр Лукашенко отметил, что предстоит решить конкретные задачи, в которые входит повышение служебной дисциплины, закрепление комплекса материальных и социальных гарантий, компенсирующих ограничения госслужащих, а также сближение регламентации различных видов госслужбы.

По словам президента, в результате это должен быть единый документ, который комплексно урегулирует процесс прохождения государственной службы, исключая необходимость обращения ко множеству подзаконных и ведомственных актов.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что в этой сфере необходимо исходить из приоритетов государственной политики, а не из заимствования зарубежного опыта, во многом несовместимого со спецификой отечественной управленческой системы.

Он также обратил внимание, что задача управленческой вертикали — быть впереди тенденций и вызовов уже не завтрашнего, а послезавтрашнего дня.

Ранее белорусский лидер отмечал, что материальное положение госслужащих должно расти или падать в соответствии с ростом или падением уровня жизни населения.