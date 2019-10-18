«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину

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Украинская сторона может не успеть решить до января задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета.

Как сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьером РФ Дмитрием Медведевым, в этом случае единственной возможностью для продолжения транзита станет продление существующего контракта.

«Если на Украине к 1 января 2020 года не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путем будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях», — сказал он.

Он также напомнил, что компания пытается разрешить противоречия с Украиной по поводу транзита и поставок газа, пишет РБК.

Девятого октября глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев назвал продление действующего до 31 декабря контракта «бессмысленным».
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Тэги: Россия-Украина газ Персона: Алексей Миллер

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