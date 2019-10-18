Внук Назарбаева получил срок за нападение на полицейского

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28-летний внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан, получил срок за нападение на лондонского полицейского.

Как сообщается, приговор предполагает испытательный срок, продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф, пишет Би-би-си.


Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне

Внук экс-президента признан виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них.

Приговор предполагает испытательный срок в 1,5 года. Если в течение этого срока он нарушит закон, приговор станет из условного реальным.

Также он должен отбыть 140 часов общественных работ и 20 обязательных сессий по продолжению лечения от наркотической зависимости, а также выплатить штраф в 1 тыс. фунтов и возместить ущерб на 5 тыс. фунтов.

Айсултан — сын старшей дочери Назарбаева Дариги и его опального зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Он закончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат ГРУ Минобороны Казахстана.
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Тэги: Великобритания Казахстан Персона: Айсултан Назарбаев Город: Лондон

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