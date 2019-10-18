Лукашенко хотел предложить Клинтону возглавить Союзное государство

18 октября при посещении Академии управления Александр Лукашенко, комментируя работу над новым законопроектом о госслужбе, отметил, что Беларусь должна в первую очередь исходить из приоритетов своей государственной политики, а не заимствования зарубежных моделей, во многом несовместимых со спецификой отечественной управленческой системы.

Фото пресс-службы президента

В связи с этим он вспомнил случай, произошедший на встрече с Биллом Клинтоном и Борисом Ельциным в кулуарах международного саммита. Лукашенко сказал тогдашнему российскому лидеру: «Слушай, Борис, давай ему (Клинтону. — ред.) предложим должность?».

В то время Билл Клинтон собирался покинуть свой пост и, по словам Александра Лукашенко, пока не знал, чем будет заниматься дальше.

«Он (Ельцин. — ред.) на меня смотрит всерьез: «Какую?» Я говорю: «В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы». Ельцин зычным голосом расхохотался, что все на нас обратили внимание. Клинтон тоже смеется, но не понимает, о чем мы говорим. Переводчик ему перевел — он еще больше начал смеяться», — рассказал президент.

Глава белорусского государства тогда подчеркнул, что не дай бог президенту США руководить в Беларуси или России, так как «придется заниматься и фермами, и картошкой, а не только мнениями людей».

«Понаблюдайте за работой президентов на постсоветском пространстве и нашего любимого и уважаемого Дональда Трампа — две большие разницы», — пояснил Лукашенко. И добавил, что именно поэтому «с иностранным опытом надо быть аккуратнее, не только на самом верху, но и вообще».

На встрече в Академии управления президент Беларуси также отметил, что Академия управления при президенте Беларуси должна стать главным вузом в стране.