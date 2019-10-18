Минская «Юность» сыграет в Лиге чемпионов с прошлогодним финалистом

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Чемпион Беларуси по хоккею узнал соперника в первом раунде плей-офф турнира, куда пробился впервые в истории.

В 1/8 финала минчане сыграют с «Ред Булл Мюнхен», который в прошлом сезоне добрался до финала Лиги чемпионов, где уступил шведской «Фрелунде» со счетом 1:3.

Год назад «быки» играли и с «Юностью»: в Минске немецкий клуб был сильнее со счетом 3:0, в Мюнхене — 4:3.

Победитель пары встретится в 1/4 финала с «Шеллефтео» или «Юргорденом».

Все пары 1/8 финала:

«Ред Булл Мюнхен» (Германия) — «Юность» (Беларусь);

«Шеллефтео» (Швеция) — «Юргорден» (Швеция);

«Биль» (Швейцария) — «Аугсбург» (Германия);

«Фрелунда» (Швеция) — «Фэрьестад» (Швеция);

«Цуг» (Швейцария) — «Таппара» (Финляндия);

«Лулео» (Швеция) — «Берн» (Швейцария);

«Адлер Мангейм» (Германия) — «Маунтфилд» (Чехия);

«Лозанна» (Швейцария) — «Пльзень» (Чехия).

Первые матчи плей-офф пройдут 12 и 13 ноября. Ответные — 19 и 20.

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Тэги: ХК Юность хоккейная Лига чемпионов Беларусь-Германия Город: Минск

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