Минская «Юность» сыграет в Лиге чемпионов с прошлогодним финалистом
Чемпион Беларуси по хоккею узнал соперника в первом раунде плей-офф турнира, куда пробился впервые в истории.
В 1/8 финала минчане сыграют с «Ред Булл Мюнхен», который в прошлом сезоне добрался до финала Лиги чемпионов, где уступил шведской «Фрелунде» со счетом 1:3.
Год назад «быки» играли и с «Юностью»: в Минске немецкий клуб был сильнее со счетом 3:0, в Мюнхене — 4:3.
Победитель пары встретится в 1/4 финала с «Шеллефтео» или «Юргорденом».
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Все пары 1/8 финала:
«Ред Булл Мюнхен» (Германия) — «Юность» (Беларусь);
«Шеллефтео» (Швеция) — «Юргорден» (Швеция);
«Биль» (Швейцария) — «Аугсбург» (Германия);
«Фрелунда» (Швеция) — «Фэрьестад» (Швеция);
«Цуг» (Швейцария) — «Таппара» (Финляндия);
«Лулео» (Швеция) — «Берн» (Швейцария);
«Адлер Мангейм» (Германия) — «Маунтфилд» (Чехия);
«Лозанна» (Швейцария) — «Пльзень» (Чехия).
Первые матчи плей-офф пройдут 12 и 13 ноября. Ответные — 19 и 20.