Минская «Юность» сыграет в Лиге чемпионов с прошлогодним финалистом

Чемпион Беларуси по хоккею узнал соперника в первом раунде плей-офф турнира, куда пробился впервые в истории.

В 1/8 финала минчане сыграют с «Ред Булл Мюнхен», который в прошлом сезоне добрался до финала Лиги чемпионов, где уступил шведской «Фрелунде» со счетом 1:3.

Год назад «быки» играли и с «Юностью»: в Минске немецкий клуб был сильнее со счетом 3:0, в Мюнхене — 4:3.

Победитель пары встретится в 1/4 финала с «Шеллефтео» или «Юргорденом».