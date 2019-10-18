Витебского педофила приговорили к 13 годам колонии

Суд Октябрьского района Витебска признал виновным 26-летнего жителя областного центра.

Первый раз приговор был обжалован обиняемым и адвокатом — и прокурор приносил протест. Второй раз был вынесен протест по жалобе адвоката, сообщает news.vitebsk.cc .

Суд проходил в закрытом формате, поэтому подробностей известно мало. Молодого парня обвиняли в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и малолетнего, в половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет, в развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16 лет, в принуждении к действиям сексуального характера в отношении заведомого несовершеннолетнего.