Витебского педофила приговорили к 13 годам колонии

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Суд Октябрьского района Витебска признал виновным 26-летнего жителя областного центра.


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Первый раз приговор был обжалован обиняемым и адвокатом — и прокурор приносил протест. Второй раз был вынесен протест по жалобе адвоката, сообщает news.vitebsk.cc.

Суд проходил в закрытом формате, поэтому подробностей известно мало. Молодого парня обвиняли в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и малолетнего, в половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет, в развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16 лет, в принуждении к действиям сексуального характера в отношении заведомого несовершеннолетнего.
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Тэги: педофилия педофил колония усиленного режима Город: Витебск

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