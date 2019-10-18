В Беларуси продавали российские конфеты с кишечной палочкой

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Нарушения выявили в одном из торговых объектов Ошмян во время испытаний в аккредитованной лаборатории.

По сообщению областной инспекции Госстандарта, в конфетах обнаружено наличие бактерий группы кишечной палочки. Причины такого несоответствия могут быть различные: от сырья до нарушений, связанных технологическим процессом упаковки и хранения.

Опасную продукцию изъяли из продажи и внесли в реестр продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории Беларуси.
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Тэги: кишечная палочка Госнадзор конфеты Беларусь-Россия Город: Ошмяны

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