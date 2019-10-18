ЕС не смог начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Йоханнес Хан.

По его словам, страны ЕС не смогли выполнить свое обязательство.

«Это вызывает чрезвычайное разочарование. Теперь страны-члены должны объяснить, насколько серьезна их приверженность интеграции Западных Балкан», — написал еврокомиссар в своем Twitter.

Он отметил, что отказ от прогресса в признании стран будет иметь негативные последствия, в частности, есть риск дестабилизации на Западных Балканах.

В мае Еврокомиссия сочла эти два государства готовыми к началу переговоров о вступлении в Европейский Союз. В июне процесс расширения ЕС решили отложить до осени.