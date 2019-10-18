Латвия заинтересована в развитии биржевой торговли с Беларусью

Посол Латвии в Минске Эйнарс Семанис 18 октября сообщил о заинтересованности в развитии биржевой торговли с Беларусью.

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По словам дипломата, тот факт, что Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) стала одной из первых организаций, которую он посетил после вступления в должность, свидетельствует о высокой заинтересованности латвийской стороны в увеличении биржевого товарооборота между странами, сообщает БелаПАН .

Посол Латвии подчеркнул, что БУТБ является эффективной платформой для взаимодействия латвийского и белорусского бизнеса, создавая благоприятные условия для дальнейшего развития двусторонней торговли.

Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский отметил, что Латвия находится на третьем месте после России и Литвы по количеству аккредитованных на бирже компаний и является одним из крупнейших покупателей белорусской лесопродукции.

На долю латвийских участников торгов приходится 16% биржевого экспорта пиломатериалов и 20% щепы, «а это десятки миллионов долларов». Вместе с тем Александр Осмоловский заметил, что имеется значительный потенциал для наращивания объемов торговли.

«Если брать лесопродукцию, то большие надежды мы возлагаем на топливные пеллеты, а по сельхозпродукции — на рапсовое масло. Эти товары востребованы на латвийском рынке», — подчеркнул председатель.

По итогам встречи БУТБ и посольство договорились об обмене информацией и организации совместных мероприятий, направленных на популяризацию биржевой торговли среди представителей деловых кругов Беларуси и Латвии.