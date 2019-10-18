Видеофакт. В Минске сняли молодежный сериал о лайках в «Тик Токе»

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Авторы начали публиковать сериал «Вызов принят» с Бакеем, Димой Ермузевичем и Лерой Яскевич в ролях.
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Тэги: Вызов принят сериал белорусский сериал Tik Tok Персона: Лера Яскевич Дмитрий Ермузевич Город: Минск

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