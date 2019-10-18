Видеофакт. В Минске сняли молодежный сериал о лайках в «Тик Токе» 18.10.2019 / 17:34 / Общество Просмотров: 38 A- A+ Авторы начали публиковать сериал «Вызов принят» с Бакеем, Димой Ермузевичем и Лерой Яскевич в ролях. Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: Вызов принят сериал белорусский сериал Tik Tok Персона: Лера Яскевич Дмитрий Ермузевич Город: Минск Другие материалы на эту тему: «Твин Пикс» возвращается на экраны Создатели «Сезона идей» не хотят, чтобы сериал считали белорусским Беларусь отправила сокровища Радзивиллов на экспорт В Минске снимают клип по мотивам сериала «Дальнобойщики»