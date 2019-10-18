Минский главбух перечислила со счетов предприятия свыше 15 500 рублей на личные нужды

Главный бухгалтер столичной компании регулярно переводила деньги коммерческого предприятия на свои счета. С октября 2018 года по июнь 2019 года она перечислила свыше 15 500 рублей на свой карт-счет и личный банковский расчетный счет.

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42-летняя женщина имела доступ к управлению счетами предприятия и к электронной цифровой подписи директора. Операции она производила без каких-либо оснований и документов. Поступавшие на свои счета деньги главбух обналичивала и тратила на личные нужды, сообщает пресс-служба КГК РБ .

В отношении минчанки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК РБ (за хищение денежных средств путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере )