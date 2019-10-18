Начальник карельской колонии потребовал лишить статуса адвоката, чьи подзащитные рассказали о пытках

​Начальник исправительной колонии №9 Иван Савельев обратился в региональное управление Минюста с требованием лишить адвокатского статуса Виктора Молодежникова, чьи подзащитные рассказали о пытках.

В жалобе Савельева говорится, что адвокат злоупотребил своим правом, записав на диктофон разговор с сотрудниками колонии, которые его долго не пускали к подзащитным 29 августа, сообщает zona.media .

С осужденным Сергеем Тарасовым адвокат тогда так и не встретился — ему сообщили, что заключенный отказался от его услуг. Позднее в суде Тарасов объяснил, что отказаться от адвоката его заставил Савельев — он узнал, что заключенный сообщил защитнику о смерти своего сокамерника после пыток в 2013 году.

Запись разговора с сотрудниками колонии адвокат предоставил суду, когда оспаривал недопуск, но судья отказалась ее исследовать.

Подзащитные адвоката Молодежникова ранее сообщили о пытках в карельской ИК-9. Позднее появилось видео, на котором начальник колонии Савельев бьет заключенного. Из-за него Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия.

Адвокат Молодежников рассказывал, что на следующий день после публикации о пытках в колонии его подрезала Toyota, а спустя некоторое время этот же автомобиль «протаранил» машину защитника со стороны водителя. Молодежников попросил предоставить ему госзащиту.

Журналистка Алла Константинова, которая писала текст о пытках в ИК-9, после публикации заметила, что за ней следят Савельев и его заместитель Иван Ковалев. Во ФСИН это отрицают и настаивают: сотрудники колонии «приехали купить воды».