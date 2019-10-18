Кандидатами в депутаты Палаты представителей зарегистрировали 560 человек

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 18 октября на сайте Центризбиркома.

Всего было выдвинуто 703 претендента, 12 человек отозвали свои заявления о намерении баллотироваться, еще 131 в регистрации было отказано.

Из числа зарегистрированных кандидатов 325 выдвинуты политическими партиями, 81 — путем сбора подписей, 38 — трудовыми коллективами. Еще 115 выдвигались одновременно двумя путями: 84 — сбор подписей и поддержка трудового коллектива, 31 — сбор подписей и от политических партий. Один кандидат использовал все три возможности быть выдвинутым.

От ЛДПБ зарегистрировано 98 кандидатов в депутаты, Компартии Беларуси — 50, ОГП — 47, Республиканской партии труда и справедливости — 40, Партии БНФ — 31, Белорусской социал-демократической партии (Грамада) — 30, Белорусской партии левых «Справедливый мир» — 27, партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» — 14, Белорусской патриотической партии — 10, Республиканской партии — 5, Белорусской партии «Зеленые» — 4, Белорусской социально-спортивной партии — 1.

Среди зарегистрированных кандидатов 32 действующих депутата Палаты представителей и 66 действующих депутатов местных советов.

За место в нижней палате парламента будут бороться 409 мужчин и 151 женщина. 53 кандидата в депутаты моложе 30 лет.

Сферы науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта представляют 89 зарегистрированных кандидатов; торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ — 53; сельского хозяйства — 13; промышленности, транспорта, строительства — 96; предпринимательства — 51; иные сферы деятельности — 125, государственные органы — 65; правоохранительные органы, военную службу и органы по чрезвычайным ситуациям — 7.

Также кандидатами в депутаты зарегистрированы 34 пенсионера и 27 неработающих граждан.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.