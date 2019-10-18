Нацбанк: в Беларуси сохраняется высокий уровень спроса на кредиты

У белорусов сохраняется высокий спрос на кредиты. Об этом сообщил начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин.

При увеличении средней процентной ставки по новым кредитам банков в национальной валюте (без учета кредитов, предоставленных на льготных условиях) для физлиц с 9,9% годовых в декабре 2018 года до 10,5% годовых в сентябре 2019 года годовой прирост рублевых банковских кредитов физлицам на 1 октября 2019 года составил 22,8%.

Дмитрий Мурин отметил, что наибольшее увеличение отмечается по потребительскому кредитованию — 30,8%, что обусловило рост его доли в рублевом портфеле банков. Если на 1 января 2018 года она составляла 15,8%, то на 1 января и 1 октября 2019 года — 19,3 и 21% соответственно.

Задолженность физлиц по потребительским кредитам, согласно данным Нацбанка, в январе—августе 2019 года увеличилась на 16,8% (738,1 млн рублей) и составила 5 млрд 123,4 млн рублей.

В последние годы в Беларуси наблюдались высокие темпы потребительского кредитования. В 2017 году задолженность населения по потребительским кредитам выросла на 75% до 3 млрд рублей, в 2018 году — на 45,7% до 4,39 млрд.

В 2018 году Нацбанк ввел показатель долговой нагрузки, согласно которому банки должны ограничивать выдачу кредитов физическим лицам, чьи ежемесячные финансовые обязательства превышают 40% среднемесячного дохода.

В апреле 2019 года Нацбанк довел до банков дополнительные требования, необходимые к выполнению на этапе рассмотрения заявок о получении потребительских кредитов. В частности, банки должны рассчитывать показатель долговой нагрузки с учетом задолженности белорусов по картам рассрочек.

Нацбанк также сообщал о возможности ужесточения требований к величине долговой нагрузки физлиц в том случае, если темпы кредитования населения ускорятся.