Видеофакт. Уснувшего минчанина дважды ограбили на «умной остановке»

Сотрудники уголовного розыска ищут двоих парней и мужчину, которые «засветились» под камерами видеонаблюдения, которых на остановке установлено десять штук.

По информации ГУВД Мингорисполкома, в 5 часов утра 4 октября двое юношей украли у уснувшего минчанина кошелек и мобильный телефон. Через какое-то время к пострадавшему подошел другой прохожий, которого подозревают в краже часов. Общий ущерб от хищения оценивают в 730 рублей.

Узнавших воров просят позвонить по телефонам: 8029-3025077, 8017-2880202, 102.